В Борисполе рабочих засыпало землей, есть жертвы
В городе Борисполь Киевской области двое рабочих Киевоблэнерго во время выполнения ремончтных работ оказались погребены в котловане под землей. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник,14 августа.
По информации ведомства, по улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала.
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На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.
“Был спасены и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб“, – говорится в сообщении.
Напомним, 30 июня сообщалось, что под Львовом мужчину насмерть привалило фундаментом.