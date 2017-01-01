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В Борисполе рабочих засыпало землей, есть жертвы

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В Борисполе по улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала. Два человека оказались под землей.
Рабочих засыпало землей
Рабочих засыпало землей
kyivobl.dsns.gov.ua

В городе Борисполь Киевской области двое рабочих Киевоблэнерго во время выполнения ремончтных работ оказались погребены в котловане под землей. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник,14 августа.

По информации ведомства, по улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала.

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На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

Один из мужчин, к сожалению, погиб
Один из мужчин, к сожалению, погиб
kyivobl.dsns.gov.ua

“Был спасены и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб“, – говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня сообщалось, что под Львовом мужчину насмерть привалило фундаментом.

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Теги: Киевская область, фото, Борисполь, рабочие, спасатель, погибли, пострадавшие, рабочий, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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