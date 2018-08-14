Сторонники Торнадо блокируют Лукьяновское СИЗО

Люди собрались после сообщения об избиении экс-командира Торнадо Руслана Онищенко во время вывоза из изолятора.

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО проходит акция в поддержку бывших бойцов батальона Торнадо, митингующие блокируют служебные авто. Об этом сообщает 112 Украина.

“Акция в поддержку бойцов Торнадо набирает обороты. Митингующие блокировали уже несколько служебных автомобилей, которые выезжали из ворот СИЗО. Люди перегораживали им выезд, полиция пыталась помешать этому, вели переговоры с митингующими, и они в конце концов пропустили три автомобиля“, - говорится в сообщении.

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Журналистка сообщила, что также не пропускали автомобили и на въезд в СИЗО.

“До этого митингующие заверили, что акция будет спокойной, и здесь есть определенное разделение, есть две группы митингующих. Одна группа стоит с плакатами, которые ведут себя достаточно спокойно. С другой стороны вторая группа протестующих, которые ведут себя довольно агрессивно, и именно они перегораживают въезд и выезд автомобилей“, - добавила журналист.

Также митингующие заверили, что сейчас они уезжают от СИЗО и поедут к офису омбудсмена.

Ранее стало известно, что экс-командира Торнадо Руслана Онищенко избили во время вывоза из Лукьяновского СИЗО 9 августа. Об этом сообщил его адвокат Владимир Якимов, передает Интерфакс-Украина.

“Я был у него на днях в Белой Церкви. Он сильно избит, у него кровавые следы от наручников. Мы написали заявление о преступлении, а там дальше будет видно, что и как“, - рассказал Якимов.

Напомним, на прошлой неделе бывшие бойцы Торнадо забаррикадировались в камерах Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Их должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление. На место событий прибыл спецназ.

После подавления попытки бунта троих заключенных вывезли из СИЗО, а четверых отправили в карцер. Столичная полиция открыла производство за посягательство на жизнь силовиков за действия торнадовцев.