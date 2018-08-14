Комитет Рады в Киеве обнесут колючей проволокой
В Киеве здание комитета Верховной Рады оградят колючей проволокой.
Управление делами аппарата Верховной Рады договорилось с компанией Эскон Групп о покупке спирального барьера безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6-8.
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Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.
Управление делами уже закупило 20 бухт спирального барьера безопасности по 9,5 метров каждая, 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие).
Общая стоимость закупленных материалов - 26,1 тысяч гривен.
Напомним, 27 июня в Киеве начали ремонт купола Верховной Рады. Ранее, главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук сообщил, что на ремонт купола Рады будет потрачено 7,5 миллионов гривен.