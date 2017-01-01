На кощунственный поступок мужчину толкнула алкогольная зависимость.

В Сквире Киевской области задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Второй мировой войны. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

К правоохранителям обратился работник пункта приема металлолома с сообщением о том, что принял от местного жителя попокореженную табличку с Мемориального комплекса Славы погибшим воинам – по 24 гривны.

Злоумышленнику не хватало на выпивку kv.npu.gov.ua

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43-летний вандал, как оказалось, находился в состоянии похмелья и хотел поправить здоровье, но денег не было. Поэтому алкоголик взял топор и отбил табличку с названиями сел Сквирского района и количеством погибших во Второй мировой войне, пытался согнуть ее пополам, после чего сдал.

Злоумышленника задержали сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания в отношении него меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Мужчине светит семь лет тюрьмы kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вандалу дали три года тюрьмы за кражу кустов роз на 200 грн.