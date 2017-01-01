В Киеве ликвидирован канал переправки нелегалов: организатор задержан

Полиция нашла их в хостеле и в арендованных квартирах на улице Маяковского Деснянского района Киева.

Всех нелегалов полиция направила в Государственную миграционную службу kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который переправлял граждан Народной Республики Бангладеш в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины во вторник, 14 августа.

“Правоохранители обнаружили 16 граждан Народной Республики Бангладеш, которые незаконно находились на территории Украины, а после планировали попасть в Польшу“, - говорится в сообщении полиции.

Полиция нашла их в хостеле и в арендованных квартирах на улице Маяковского Деснянского района Киева. После общения с иностранцами, которых нашли в хостеле, полиция выявила еще 37 нелегалов

“Там же работники полиции провели санкционированные обыски и задержали организатора и его соучастника“, - говорится в сообщении.

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Организатором оказался 64-летний уроженец Закарпатской области. По данным полиции, свои “услуги“ он оценивал в не менее 4000 долл. с каждого иностранца.

По данному факту следственный отдел прокуратуры Киева начал уголовное производство по ч.3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Его сообщник - 35-летний гражданин Республики Бангладеш также задержан. Также правовую оценку дадут действиям 17-летнего киевлянина, который помогал в реализации преступной схемы с переправкой мигрантов.

Всех нелегалов полиция направила в Государственную миграционную службу для принятия решения об их дальнейшем пребывании в Украине. Также правоохранители продолжают выяснять обстоятельства, при который нелегалы попали на территорию Украины.

Напомним, 7 августа в Одессе задержали 17 нелегальных мигрантов.