Технолог Порошенко рассказал, что именно предлагал Манафорт
Народный депутат Игорь Гринив и политтехнолог президента Петра Порошенко рассказал, что американский политтехнолог Пол Манафорт предлагал в 2014 году Порошенко стратегию распределения страны по образцу выборов 2010 года.
“Стратегия Манафорта, если коротко, сводилась к старой парадигме. То есть надо стать кандидатом, например, Западной Украины, оттеснять своего конкурента на Восточную Украину и, пользуясь поддержкой Западной Украины, победить“, - сказал депутат в интервью Голос Америки.
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По словам Гринева, стратегия для Порошенко была противоположной и заключалась в том, чтобы представить единого кандидата из всех регионов страны.
Он также намекнул, что Манафорт после побега Виктора Януковича искал себе работодателя в Украине, который потенциально выиграет выборы.
“Он видел, что Порошенко выигрывает, а в то время это уже было почти понятно, и с его стороны это была ставка на фаворита. То есть очень легко помогать, когда рейтинг не 4%, а 55%“, - пояснил стратег.
Ранее, Гринив заявил, что тогда Манафорт принес с собой результаты социологических опросов, но его предложения команда Порошенко отвергла и сотрудничества не было.
Напомним, 7 августа во время допроса в суде сообщил ключевой свидетель и бывший партнер Манафорта Рик Гейтс заявил, что компания политтехнолога Пола Манафорта в 2014 году работала на президента Украины Петра Порошенко.
До этого, в западных СМИ писали, что Украина фактически прекратила расследование эпизодов, связанных с Манафортом.