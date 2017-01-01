Урожай 2018: будет ли хлеб и по какой цене?

Жара в июне и ливни в июле, а также большой потенциал украинского зернового экспорта могут стать причинами подорожания хлеба в Украине.

Жара в июне и ливни в июле, а также, как ни парадоксально, большой потенциал украинского зернового экспорта могут стать причинами подорожания хлеба в Украине.

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В правительстве ожидают, что общий урожай пшеницы составит 23 млн тонн. Обозреватели и участники рынка ожидают чуть больше - до 24 млн тонн. При этом в прошлом году было собрано более 26 млн тонн пшеницы.

Но проблема не только в том, что урожай может быть меньше. С одной стороны, из-за проделок летней погоды в Украине будет собрано меньше продовольственной пшеницы, которая идет на муку, и, соответственно, больше фуражной.

С другой стороны, Украина входит в десятку крупнейших поставщиков пшеницы на мировой рынок, а следовательно, по ценам украинские производители давно ориентируются именно на внешний рынок. А там, из-за тех же природных катаклизмов, также ожидается рост цен на зерно из-за меньших урожаев у других ведущих производителей зерна.

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Уже на прошлой неделе стали говорить о возможных ограничениях на экспорт зерна. Заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк даже употребил слово “лимит экспорта пшеницы продовольственных классов“ в своей заметке на Facebook.

“В связи с погодной турбулентностью мы предполагаем определенную озабоченность со стороны перерабатывающих предприятий из-за обеспеченности зерном пшеницы продовольственных классов“, - написал Мартынюк.

Он говорит, что даже по самым консервативным и пессимистичным оценкам, “предложение продовольственной пшеницы урожая 2018 года составит 11 млн тонн“. При этом потребность внутреннего рынка составляет до 5 млн тонн.

В подтверждение своих слов он привел данные о производстве, экспорте и внутренних потребностях в зерне в Украине.

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10 августа Министерство аграрной политики и зернотрейдеры подписали меморандум, который предусматривает, что экспорт пшеницы пока ограничат 16 млн тонн - по 8 млн тонн продовольственной и фуражной пшеницы. Пока это не намного меньше показателей прошлого года, когда украинский экспорт пшеницы составил чуть более 17 млн тонн.

Правительство и зернотрейдеры также согласились, что эти цифры могут пересмотреть до конца сентября, после завершения жатвы.

С одной стороны, подписанты отмечают, что подобные меморандумы заключаются уже не первый год, поэтому договоренность об ограничении экспорта не является чем-то чрезвычайным. С другой стороны, ситуация в этом году складывается так, что всем участникам рынка был нужен какой-то ориентир - объемы зерна, которые должны остаться в стране.

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“Рынок ожидает, что будет экспортировано 16 млн тонн пшеницы. С учетом того, что население потребляет 4 млн тонн, никакой проблемы не существует“, - заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачов.

Он также сообщил, что несмотря на меньший урожай, общий доход аграриев вряд ли уменьшится - меньшие объемы зерна покроются благодаря высокой цене на зерно.

“Можно с уверенностью сказать, что валовая выручка, полученная страной от экспорта пшеницы в этом сезоне, в денежном выражении будет выше, чем в предыдущем сезоне, независимо от того, что в тоннаже эта цифра может меняться“, - пояснил Николай Горбачев.

Однако именно эта привязка к экспорту и мировым ценам, от которой выигрывают производители, может обернуться потерями для хлебопеков или ростом цен на хлеб для населения.

Производителям невыгодно продавать зерно на внутреннем рынке дешевле, чем они могут продать на внешнем. А хлебопекам так же невыгодно за свой счет дотировать производство хлеба для населения.

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Заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк уверяет, что “обеспечение внутреннего рынка и стабильность цен на ключевые продовольственные товары является абсолютным приоритетом“ для правительства.

Однако, как отмечает заместитель директора ПроАгро Мария Колесник, если цены на зерно на мировых рынках будут расти, то и на внутреннем оно будет дорожать.

“Подумайте о том, что аграрий не будет продавать зерно себе в убыток. Тем более, что в Украине тоже были сложные погодные условия. Если ему кто-то предложит за тонну зерна больше, то почему он должен продавать на внутренний рынок на хлебопекарные предприятия дешевле?“ - объясняет аграрный эксперт логику действий производителя.

В то же время, говорит Мария Колесник, и у производителей хлеба есть своя логика: “Пекари закупили по рыночной цене муку или зерно, а им ограничивают цену конечного продукта?“

Подорожание главной составляющей для производства хлеба - муки - уже происходит, признает Александр Васильченко, генеральный директор “Укрхлебпрома“. С этим объединением сотрудничают около 50 хлебопекарных предприятий из 16 областей Украины.

Однако, по его словам, пока оно не является критическим. Кроме того, его можно объяснить не только меньшим количеством продовольственного зерна из-за погодных условий, но и тем, что многие производители пока придерживают собранный урожай, ожидая роста цен.

В то же время он напоминает, что после того, как в прошлом году отменили государственное регулирование цен на хлеб, некоторые ожидали резкого подорожания, но его не произошло.

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По словам Александра Васильченко, с начала этого года хлеб подорожал примерно на 8%, а к концу года к этому может добавиться еще 3-5%.

Он отмечает, что и урожай в этом году будет достаточно большим, и переходящие остатки от предыдущих лет довольно значительны.

Но, по словам Александра Васильченко, надо понимать, что “цена стабильной быть не может“.

Во-первых, уже сейчас, по информации хлебопеков, доля продовольственного зерна в урожае составляет не 55%, как говорят в правительстве, а близка к 30%, - а это “уже близко к пределу безопасности“.

Кроме того, до конца года может подорожать газ, стоимость которого также является одной из главных составляющих себестоимости хлеба, а также могут вырасти зарплаты в отрасли.

И все же, отмечает руководитель “Укрхлебпрома“, если цена и будет расти, то не резко:

“Те предыдущие разговоры, что чуть ли не на тысячу гривен вырастет мука на тонне, они пока не оправдываются. А цена - да, она будет меняться, но, мне кажется, она не будет меняться скачкообразно“.

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Для того, чтобы не допустить резкого подорожания хлеба, правительство, как в некоторые предыдущие годы, должно привлечь Аграрный фонд, считает Александр Васильченко.

Если он выкупит на рынке около 1,5 млн тонн продовольственной пшеницы и на льготных условиях предоставит ее хлебопекам, никаких рисков с хлебом вообще не будет.

В то же время, как утверждает Мария Колесник, пока у государства есть немного действенных инструментов, благодаря которым можно предотвратить подорожание хлеба:

“Мы можем говорить лишь о том, что в случае, если государство хочет обеспечить малоимущие слои населения, оно должна давать им или денежную помощь, или оно может закупать определенное количество зерна с рынка, а затем дотировать хлебопекарные предприятия“, - объясняет аграрный эксперт, и напоминает: для этого в бюджет должны быть заложены определенные средства. А этого пока что нет.

Ранее Украина уже собрала почти пять млн тонн зерна нового урожая. По состоянию на 4 июля в Украине собрано 4,7 млн тонн зерна нового урожая с 1,6 млн га при урожайности 29,3 ц/га.

