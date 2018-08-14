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Новинский: Оппоблок жив

Комментариев: 2
Новинский: Оппоблок жив

Раз У нас были, есть и будут трения внутри партии, как в любом сообществе. Там, где два человека, всегда могут быть разногласия. Что, в ББП их нет? Да их разрывает на части! Но в “Оппозиционном блоке“ никогда не было раскола“, об этом заявил Вадим Новинский: Оппоблок жив

Раз У нас были, есть и будут трения внутри партии, как в любом сообществе. Там, где два человека, всегда могут быть разногласия. Что, в ББП их нет? Да их разрывает на части! Но в “Оппозиционном блоке“ никогда не было раскола“, об этом заявил Вадим Новинский в интервью Апострофу. 

Политик прокомментировал вопрос журналистов, касающийся трений между двумя группами влияния в партии “Оппозиционный блок“ (группа Рината Ахметов , которую возглавляет Новинский и  так называемые “газовики“ – от ред), прекратились ли трения, которые не раз подводили партию к расколу? “У нас никогда не стоял вопрос, что должен произойти раскол. Но с другой стороны, напряжение доходило до, может быть, высокого уровня, однако мы договаривались между собой. И сейчас есть трения, и, уверен, будет найден компромисс. За последние четыре года, как мы объединились в партию и стали депутатами, нас несколько раз пытались расколоть, причем в основном с подачи Администрации президента. Оппоблок жив“.

Что касается его заявления, о создании внутри политсилы оппозиционной платформы после дискуссии, голосовать ли фракции ОБ за судебную реформу, Новинский отметил, что в политсиле  есть разные точки зрения на многие вопросы. “Я считаю, что компромисс с властью возможен, но в каких-то рамках. Мы не должны были поддерживать судебную реформу, и сам я не голосовал. Двадцать с чем-то коллег ее поддержали. Остаюсь при своем мнении, что партии следовало оставаться в более жесткой позиции по отношению к власти. Однако, несмотря на разные взгляды на политическую ситуацию, мы остаемся идеологическими единомышленниками. Мы исповедуем одни и те же ценности. Хотим добра своей стране, мира и стабильности“.

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Комментариев (2)
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Woodbrother    14.08.2018, 18:37
Оценка:  +4
Woodbrother
Он и сейчас живее всех живых. Так при совке говорили о мертвых .
Конфузий    14.08.2018, 18:04
Оценка:  +3
Конфузий
Они живы пока жив путинский режим.
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