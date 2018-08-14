В Киеве проводник поезда выжил после удара током в 36 тысяч вольт - СМИ

От удара мужчины сгорела одежда и даже трусы.

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В Киеве на одной из станций проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд в 36 тысяч вольт.

“У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он в рубашке, выжил. Его госпитализировали. Детали непонятного инцидента выясняются“, - сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что в селе Зашков Львовской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Мужчина при забрасывании семиметровой удочки задел провода линии электропередач.

До этого, в Киеве возле станции метро Берестейская от удара током на железной дороге погиб ребенок, который залез на крышу вагона и зацепил провода.