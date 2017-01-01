Скупинский рассказал о петиции об увольнении главы ФФУ Павелко

Юрист общественного объединения “Инициативы будущего“, чья петиция к Президенту за отставку и привлечение к ответственности главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко из-за разворовывания 160 млн гривен из Госбюджета собрала необходимые 25 тыс. голосов, констатировал полную некомпетентность сотрудников Администрации Порошенко в знании украинского законодательства.

Об этом сообщает издание Комментарии.

Так, комментируя в эфире телеканала NewsOne заявление завотдела Главного департамента информполитики АП Владимира Горковенко о вроде бы фейковости петиции, базирующееся на том, что она не была зарегистрирована на официальном сайте президента, он подчеркнул: Горковенко “нужно учить матчасть, поскольку статья 23-1 ЗУ “Об обращении граждан“ говорит о том, что петиции могут быть зарегистрированы на сайтах как органов госвласти, так и общественных организаций“.

“Мы свою петицию зарегистрировали на собственном сайте – в соответствии с законом. Но идентичную позицию с Горковенко заняли в приемной АП. В связи с этим у меня вопрос к юридическому департаменту Администрации: почему ее сотрудники не знают подписанного главой государства профильного закона?“, - отметил юрист.

В то же время, подчеркивая достоверность каждой подписи под петицией и опровергая таким образом обвинения ее авторов со стороны АП в поддержке документа ботами, Скупинский отметил: Администрация Порошенко должна опубликовать петицию на его сайте не позднее 15 августа - “Согласно с законом, публикация петиции на сайте президента должна состояться в течении 2 рабочих дней с момента ее подачи общественниками. Мы это сделали в пятницу 10 августа, поэтому ожидаем ее публикации уже сегодня-завтра“.

Кроме того, он заострил внимание на том, что заявление Горковенко может быть расценено, как “официальная позиция АП – они не видят в этой ситуации нарушения закона“.

Также юрист отметил: ранее продленный НАПК на 30 дней срок рассмотрение е-деклараций Павелко истек, “однако на сегодняшний день никаких действий со стороны НАПК мы не видим“.

В то же время, комментируя сопутствующие передаче петиции в АП события, юрист акцентировано заметил: с момента начала сбора подписей за петицию НАБУ совместно с ГПУ возбудило 2 уголовных дела касаемо разворовывания Павелко 160 млн гривен госсредств – “По внесению Павелко недостоверных сведений по декларированию доходов, а также по фактам завладения госсредствами в особо крупных размерах“, - согласно с которыми Павелко, среди прочего, грозит до 12 лет тюрьмы.

При этом он выразил убеждение: высокое положение Павелко во власти значительным образом влияет на ход расследований, в качестве доказательства приведя факт занимания руководящих должностей в ФФУ 12 членами правящей партии БПП, которые и инициировали выделение Федерации денег из Госбюджета, и голосовали, в условиях конфликта интересов, за его поддержку“.

“А подтверждением того, что их всячески пытаются вывести из-под ответственности является позиция главы НАПК Александра Мангула: зачем он пролонгировал срок проверки Павелко? Факты – очевидны, а значит, нужно принимать решение“, - отметил Скупинский.

При этом он акцентировано резюмировал: эта ситуация уже вышла на международный уровень – “Завладение Павелко средствами европейских доноров стало предметом заинтересованности Европола и ФБР“.

В свою очередь заметим: 19 июля Порошенко удовлетворил петицию ОО “РеСинк“ касаемо ограничения импорта, производства и обращения тонких полиэтиленовых пакетов в Украине, сбор подписей за которую осуществлялся на ее собственном сайте, что свидетельствует об отсутствии в АП принципиальной позиции касаемо размещения обращений к президенту исключительно на его сайте.

Кроме того, этот факт говорит в пользу того, что Администрация Порошенко использует в своей деятельности подход двойных стандартов – когда к политическим антикоррупционным инициативам, прямо затрагивающим ее интересы (Павелко является нардепом от БПП и заместителем главы парламентской фракции политсилы – ред.), вопреки закону, выдвигаются другие требования, нежели к социальным.