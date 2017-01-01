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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

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Дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха продержаться в Киеве до 16 августа.
Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК
Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК
УНИАН

По данным Укргидрометцентра, с 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Такие метеорологические условия - дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха - продержаться в Киеве до 16 августа.

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По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевская; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевская.

Ранее в СМИ сообщали, что к 2050 году изменение климата вызовет повышение средней температуры воздуха до +35 градусов в 970 крупных городах мира. 

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Теги: ГСЧС, загрязнение воздуха, погода, жара
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