У Порошенко ответили на критику САУ Богдана

Советник президента заявил, что представленная Богдана лишь образец перспективного вида вооружения, которое сейчас проходит испытания.

По словам Бирюкова, вся информация про установку засекречена facebook.com/yuri.biriukov

Советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что представленная общественности новая самоходная гаубица Богдана, которую уже успели раскритиковать военные эксперты, лишь образец перспективного вида вооружения, которое сейчас проходит испытания.

“Кто вам сказал, что она стоит на вооружении? Показали образец перспективного вида вооружения, сейчас он проходит испытания“, - сказал Бирюков в комментарии изданию Обозреватель.

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По его словам, вся информация про самоходную установку строго засекречена - о ее характеристиках рассказали уже все, что можно.

Кроме того, Бирюков опроверг информацию о том, что министр обороны Степан Полторак якобы заявил, что примет решение о принятии на вооружение САУ Богдана.

“Фраза звучала совсем по-другому, Полторак сказал, что после 10 августа, по результатам испытаний, он будет принимать решение. Как только закончатся испытания, так сразу будут принимать решение. После 10 августа в любой день будет принято это решение“, - сказал он, добавив, что о ходе испытания информация не распространяется.

Напомним, 13 августа военный эксперт и публицист Михаил Жирохов раскритиковал новую украинскую САУ Богдана, отметив, что на данном образце не отработаны основные моменты, необходимые для самоходной артиллерийской установки.

Позднее, кремлевские пропагандисты канала Россия 1 крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины.