Киев готов менять сепаратистов на политзаключенных

Украина готова помиловать причастных к войне на Донбассе в обмен на украинских политзаключенных, заявила Геращенко.

Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных. Об этом во вторник, 14 августа, написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Также она подтвердила готовность Украины обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских политзаключенных

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших!", - сообщила она.

Геращенко отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, "чтобы извлечь наших с ОРДЛО".

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске настаивают на "обмене всех установленных на всех установленных" и утверждают, "что в их застенках лишь 20 украинских граждан и требуя от нас 300".

Отметим, в Донецке заявляют, что в плену находятся 277 человек, но украинская сторона якобы признает наличие только 82 пленных.

Напомним, последний обмен пленными состоялся в конце прошлого года. Тогда украинской стороне передали 73 человека, а на Донбасс отправились 233 человека. С тех пор продолжаются переговоры о новом формате обмена.

Всего, по данным СБУ, из плена на Донбассе удалось освободить 3224 человека.

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