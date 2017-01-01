Во Львовской области в больницу попали двое мужчин из-за укуса змей

Все пострадавшие - сельские жители. Известно, что одного мужчину змея укусила во время сбора грибов в лесу.

Во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся, сообщает областное управление ГСЧС во вторник, 14 августа.

По данным спасателей, 13 августа пресмыкающиеся атаковали троих мужчин. В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил мужчина 1980 года рождения с диагнозом "укус змеи правой стопы".

Позже в центральную районную больницу города Жолква обратился пострадавший от укуса змеи в палец правой стопы 1966 года рождения.

Все пострадавшие - сельские жители. Известно, что одного мужчину змея укусила во время сбора грибов в лесу. Спасатели обеспокоены участившимися случаями нападения пресмыкающихся и советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.

Ранее сообщалось, что в четырех селах Сколевского района Львовской области людей укусили змеи.

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