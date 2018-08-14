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Гордон выступил против передачи Киево-Печерской Лавры во владение Киевского Патриархата

Комментариев: 7
Гордон выступил против передачи Киево-Печерской Лавры во владение Киевского Патриархата

Заявление главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета о переделе церковной собственности после получения томоса об автокефалии православной церкви является большой ошибкой и может иметь трагические последствия, считает основатель интернет-издания ГОРДОН Дмитрий Гордон.

“Вся эта история, затеянная с томосом, – большая ошибка. Я с уважением отношусь к патриарху Филарету, но его слова, что в случае предоставления томоса [об автокефалии Украинской православной церкви] будут забирать собственность УПЦ Московского патриархата, в том числе Лавры, – это мина замедленного действия, большая оплошность“

Думаю, он обязательно должен сделать разъяснения. Потому что как только начнется передел церковной собственности, может начаться полномасштабная гражданская война», – предупредил журналист.

Он также призвал украинские власти не вмешиваться в церковные дела.

“Я хочу сказать властям нашим: не лезьте в церковные дела, забудьте о них! Пусть варятся там сами в собственном соку. Церковь согласно Конституции отделена от государства, надо это помнить“, – подчеркнул Гордон.

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Комментариев (8)
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bertal    14.08.2018, 20:35
Оценка:  -1
bertal
Странно зачем "непонимающим" ( за другое слово мне бан на месяц, ну вы сами знаете кто вы, собаки женского рода? собаки такого названия не заслужили, это объяснять? Все равно не поймут, а Человека об "явят сепаром)) Разделяй и воруй , вот и вся политика "дальновидных"
Конфузий    14.08.2018, 20:14
Оценка:  +4
Конфузий
Спалился.
Терен4М    14.08.2018, 20:02
Оценка:  +1
Терен4М
Годі годувати мокшанію та її попів ! Україні українську церкву !
Конфузий    14.08.2018, 19:39
Оценка:  -1
Конфузий
А чтобы не было никакой войны, нужно объяснить людям, что из себя представляет христианская церковь. Разъяснить, что христиане не от безверия к вере призывали, а требовали отказаться от веры отцов. Рассказать, что эта церковь лживая насквозь. Например - сегодняшний праздник. Все "верующие" ходят с
Конфузий    14.08.2018, 19:41
Оценка:  -2
Конфузий
веничками. Где в Библии написано про эти венички? Нигде. Потому что это дохристианский обычай. Так почему же христианская церковь эксплуатирует так противные ей дохристианские обычаи?
аркуда    14.08.2018, 19:21
Оценка:  +5
аркуда
Киевская Печерская лавра? Ну так и должна быть Киевская, а не московская. А на фамилию Гордон, не так уж много рифм.
Колишній-східняк    14.08.2018, 19:17
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну так пусть в Загорске (Павловом посаде) лавру Киевскому патриархату предоставят. Тогда будет справедливо.
Конфузий    14.08.2018, 19:12
Оценка:  +3
Конфузий
Киево-печерская лавра была основана за 400 лет до отделения московской церкви от Киева. Так кому она должна принадлежать?
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