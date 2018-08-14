Гордон выступил против передачи Киево-Печерской Лавры во владение Киевского Патриархата

Заявление главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета о переделе церковной собственности после получения томоса об автокефалии православной церкви является большой ошибкой и может иметь трагические последствия, считает основатель интернет-издания ГОРДОН Дмитрий Гордон.

“Вся эта история, затеянная с томосом, – большая ошибка. Я с уважением отношусь к патриарху Филарету, но его слова, что в случае предоставления томоса [об автокефалии Украинской православной церкви] будут забирать собственность УПЦ Московского патриархата, в том числе Лавры, – это мина замедленного действия, большая оплошность“ …

Думаю, он обязательно должен сделать разъяснения. Потому что как только начнется передел церковной собственности, может начаться полномасштабная гражданская война», – предупредил журналист.

Он также призвал украинские власти не вмешиваться в церковные дела.

“Я хочу сказать властям нашим: не лезьте в церковные дела, забудьте о них! Пусть варятся там сами в собственном соку. Церковь согласно Конституции отделена от государства, надо это помнить“, – подчеркнул Гордон.