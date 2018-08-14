Москаль прислал Авакову адреса игорных заведений Закарпатья

Губернатор Закарпатской области просит Авакова и Луценко навести порядок в полиции, "крышующей" игорный бизнес.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль написал письмо министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко с адресами игорных заведений региона. Об этом во вторник, 14 августа, сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Несмотря на принятый Верховной Радой Закон О запрете игорного бизнеса в Украине и введение уголовной ответственности за его нарушение, игорный бизнес на Закарпатье представлен во всех районах и процветает так, как процветает ни в одном другом регионе Украины, - заявляет председатель ОГА.

Он заявил, что Управления защиты экономики в Закарпатской области не только не замечают многочисленных игровых салонов, а, как утверждают простые люди, открыто "крышуют" их.

"Предоставляем адреса игорных заведений, которые мы получили на свой электронный адрес после вчерашнего обращения к общественности. Прошу прокуратуру открыть по данным фактам уголовное производство", - просит Москаль в письме.

Фото: carpathia.gov.ua

Напомним, игорный бизнес был запрещен в 2009 году. В декабре 2015 года появилась информация о планах Кабмина леглизовать деятельность казино. Минфин даже разработал законопроект Об азартных играх в Украине, но он так и не был утвержден.

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