Во Львовской области столкнулись два грузовика, есть жертвы

В результате столкновения грузовиков смертельные травмы получил водитель одного из автомобилей, личность которого устанавливается.

Во Львовской области во вторник, 14 августа, в селе Суходолы, что в Бродовском районе, столкнулись два грузовика, перевозившие строительные материалы и ткани. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель одного из грузовиков выехал на полосу встречного движения.

"В результате столкновения транспортных средств смертельные травмы получил водитель одного из автомобилей, личность которого устанавливается. Также пострадал водитель другой фуры - 24-летний житель Ровенской области. Его с места происшествия доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее на Закарпатье пьяный водитель бросил травмированных в ДТП детей.

Перед этим сообщалось, что в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

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