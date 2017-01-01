Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области столкнулись два грузовика, есть жертвы

Комментариев: 0
В результате столкновения грузовиков смертельные травмы получил водитель одного из автомобилей, личность которого устанавливается.
Последствия аварии грузовиков во Львовской области
Последствия аварии грузовиков во Львовской области
Игорь Зинкевич / Facebook

Во Львовской области во вторник, 14 августа, в селе Суходолы, что в Бродовском районе, столкнулись два грузовика, перевозившие строительные материалы и ткани. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель одного из грузовиков выехал на полосу встречного движения.

"В результате столкновения транспортных средств смертельные травмы получил водитель одного из автомобилей, личность которого устанавливается. Также пострадал водитель другой фуры - 24-летний житель Ровенской области. Его с места происшествия доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

 

 

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее на Закарпатье пьяный водитель бросил травмированных в ДТП детей.

Перед этим сообщалось, что в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, ДТП, Львовская область, дороги, фото, авария, жертвы, грузовик, жертва, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь