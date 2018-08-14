В Донецкой области молодая пара сожгла флаг Украины

Пьяный 18-летний местный житель сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю. 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

В Донецкой области правоохранители начали расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 14 августа.

"8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в с. Первомайское Ясиноватского района, на земле перед зданием Центра досуга, обнаружено поврежденным, а именно - частично сожженным Государственный Флаг Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается.

Отмечено, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Луганской области задержали мужчину, который сорвал государственный флаг Украины со здания прокуратуры.

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