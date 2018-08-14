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В Донецкой области молодая пара сожгла флаг Украины

Комментариев: 8
Пьяный 18-летний местный житель сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю. 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.
Флаг нашли на земле перед зданием Центра досуга
Флаг нашли на земле перед зданием Центра досуга
Корреспондент.net

В Донецкой области правоохранители начали расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 14 августа.

"8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в с. Первомайское Ясиноватского района, на земле перед зданием Центра досуга, обнаружено поврежденным, а именно - частично сожженным Государственный Флаг Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается.

Отмечено, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Луганской области задержали мужчину, который сорвал государственный флаг Украины со здания прокуратуры. 

 

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Теги: флаг, Донецкая область, флаг Украины, сжигание флага
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    14.08.2018, 21:47
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Завтра несчастные родители побегут в милицию их спасать...
dikrava    14.08.2018, 21:21
Оценка:  +2
dikrava
Я б этим подонкам за осквернение национального флага дал бы пожизненный срок.
Конфузий    14.08.2018, 21:25
Оценка:  +2
Конфузий
Лишить гражданства. Пусть днр им гражданство дает.
ГунВсемогущий    14.08.2018, 21:12
Оценка:  -9
ГунВсемогущий
Банда,называющая себя властью,своими злодеяниями полностью дискредитировала флаг.Поэтому неудивительно что молодёжь с таким пренебрежением относится к этому лоскутку материи.
Конфузий    14.08.2018, 21:25
Оценка:  0
Конфузий
Если бы родители этой молодежы в свое время не помешали ВСУ выполнить свои обязанности, этой власти давно бы уже не было. А так - родители этих подонков оказались соучастниками киевской власти. Так что сиди и помалкивай.
dikrava    14.08.2018, 21:26
Оценка:  +2
dikrava
Банда бандой, а осквернение национальных символов это тяжкое преступление, за него надо вешать.
OttoOtto    14.08.2018, 21:39
Оценка:  -2
OttoOtto
Ты в голову долбишься? Если ты своими тупыми действиями дискредетируешь своих родителей, то что? Об них ноги нужно вытирать? Педрила, не сравнивай государственые символы с людьми этого государства, удод
Ruspidor    14.08.2018, 21:50
Оценка:  0
Ruspidor
Тебе бы подлечиться...
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