В Кривом Роге произошел взрыв в маршрутке, есть пострадавшая

Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

В Терновском районе Кривого Рога в маршрутном такси взорвался огнетушитель Первый Криворожский

В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель - пострадала женщина. Информация об инцидент поступила около 16.00 во вторник, 14 августа, сообщили в областной полиции.

"Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги", – говорится в сообщении.

Женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, факт зарегистрирован в рамках действующего законодательства.

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