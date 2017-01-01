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В Кривом Роге произошел взрыв в маршрутке, есть пострадавшая

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Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
В Терновском районе Кривого Рога в маршрутном такси взорвался огнетушитель
В Терновском районе Кривого Рога в маршрутном такси взорвался огнетушитель
Первый Криворожский

В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель - пострадала женщина. Информация об инцидент поступила около 16.00 во вторник, 14 августа, сообщили в областной полиции.

"Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги", – говорится в сообщении.

Женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, факт зарегистрирован в рамках действующего законодательства.

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Теги: фото, взрыв, Кривой Рог, Днепропетровская область, маршрутка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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