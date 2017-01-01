За день на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов

Дважды за день сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

За сутки, 14 августа, с 7:00 до 18:00 сепаратисты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорск, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

В то же время, по данным ведомства, защитники Чермалыка были обстреляны из минометов калибром 82 мм, а позиции у Водяного - из минометов калибром 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе.

Напомним, в течение прошедших суток, 13 августа, сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. Двое военных получили ранения.

Также сообщалось, что в ЛНР сепаратист целился в членов ОБСЕ из автомата.

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