Сепаратисты обстреляли промсектор Новолуганского

Следствием обстрелов может стать разрушение очистных сооружений и попадания вредных отходов в местные водоемы.

В Донецкой области сепаратисты обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм промышленный сектор населенного пункта Новолуганское. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По результатам обстрела со стороны сепаратистов офицеры СЦКК зарегистрировали попадание тяжелых боеприпасов в хозяйственные постройки, принадлежащие агрофирме Бахмутский аграрный союз.

Также в СЦКК отметили, что следствием таких нарушений может стать разрушение очистных сооружений, попадание более 1,8 кубических метров вредных отходов производства в местные водоемы, что в дальнейшем приведет к отравлению грунтовых вод и гуманитарной катастрофе в населенных пунктах Новолуганское, Травневе, Доломитное, Гладосово, Гольмовское и Горловка для более 50 тысяч гражданских лиц.

Напомним, за сутки, 14 августа, с 7:00 до 18:00 сепаратисты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Перед этим сообщалось, что украинские военные укрепляют линию фронта на Донбассе.

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