РФ не ожидала серьезного ответа Запада на ее действия - Волкер

Санкции против России имели сдерживающий эффект, отметил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины.

Волкер уверен, что РФ начинает понимать, что нельзя быть империей УНИАН

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом заявил Голосу Америки специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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“Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только, когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России “, - сказал Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

“Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект“, - подчеркнул пецпредставитель США.

По его словам, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

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“Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами“, - отметил Волкер.

Он считает, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.

“Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать. Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и понимание с независимой Украиной, решить конфликт“, - сказал Волкер.

Напомним, 11 августа Курт Волкер заявил, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Ранее, он утверждал, что референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен.