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РФ не ожидала серьезного ответа Запада на ее действия - Волкер

Комментариев: 8
Санкции против России имели сдерживающий эффект, отметил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины.
Волкер уверен, что РФ начинает понимать, что нельзя быть империей
Волкер уверен, что РФ начинает понимать, что нельзя быть империей
УНИАН

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом заявил Голосу Америки специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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“Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только, когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России “, - сказал Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

“Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект“, - подчеркнул пецпредставитель США.

По его словам, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

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“Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами“, - отметил Волкер.

Он считает, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.

“Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать. Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и понимание с независимой Украиной, решить конфликт“, - сказал Волкер.

Напомним, 11 августа Курт Волкер заявил, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Ранее, он утверждал, что референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен.

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Теги: Волкер, Запад, США, Россия, война, Донбасс, санкции
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Комментариев (8)
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Палтус    15.08.2018, 09:48
Оценка:  +1
Палтус
Скажем прямо и вряд ли кто-то сможет это отрицать : пока существует РФ, это головная боль и неприятности для всех. Пришло время для осознания этой реальности.
realkartowka    15.08.2018, 09:57
Оценка:  -2
realkartowka
Если уж ты хочешь быть обьективныт...это дословно можно сказать и о США
asfd0    15.08.2018, 10:04
Оценка:  0
asfd0
В реалиях нынешней политики Украины это ещё и Польша, Венгрия, Белорусь ....и все соседи по периметру границы.
Палтус    15.08.2018, 10:08
Оценка:  0
Палтус
Никто не заинтересован в существовании федерации, ни мы, ни жители федерации, тем более те люди, которые до сих пор живут в условиях московской оккупации. По этому вопрос фрагментации при желании может быть решен быстро и мирно.
ЯR    15.08.2018, 09:36
Оценка:  +1
ЯR
К миру и пониманию можно будет придти только в том случае, когда российская федерация распадется на независимые республики. Это совершенно очевидно. Другого пути нет.
asfd0    15.08.2018, 10:00
Оценка:  -2
asfd0
Так эта самая федерация уже распалась в 1991, сейчас начался вроде как обратный процес.
Колишній-східняк    15.08.2018, 09:25
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Лучше бы "гаранты" адекватно среагировали на нарушения Будапештских соглашений. А так, всё это - слова, слова... Они, конечно, слегка утешают, но не более того.
Агент_Смитт    15.08.2018, 09:14
Оценка:  -4
Агент_Смитт
По его словам, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

С Мексикой и Кубой и Южной Америкой и.... точно лады?
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