Итоги 14 августа: ЧП в Генуе и разведчик о военной технике РФ на Донбассе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Турция объявила о бойкоте американской электроники

Турция в ответ на американские санкции объявит бойкот электронным товарам из США. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

“У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venus Vestel“, - отметил турецкий лидер.

Киев стал мировым лидером по темпам ухудшения качества жизни

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Скончался создатель Чебурашки Эдуард Успенский

Советский и российский писатель Эдуард Успенский умер в Москве в возрасте 80 лет. Это случилось в доме писателя в “новой“ Москве.

В Генуе обрушился автомобильный мост

В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. По последним данным, жертвами ЧП стал 31 человек.

Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Украина готова менять сепаратистов на политзаключенных

Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она также подтвердила готовность Украины обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских политзаключенных.

Разведчик объяснил, зачем РФ стягивает военную технику на Донбасс

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал о том, что есть серьезные риски эскалации конфликта с Россией как на линии разграничения на Донбассе, так и в тылу Украины, однако решиться на полноценную атаку Кремль не сможет.

По словам разведчика, намерениям России мешают два фактора, первый из которых - полная готовность украинской армии к отражению агрессии и второй - продолжение поддержки Украины со стороны западных партнеров, в частности США.