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"Не хило потрепали": бойцы ВСУ похвастались трофеями после рейда

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Украинские военные в ходе рейда "потрепали" боевиков и получили трофеи в виде целого арсенала оружия.
Бойцы ООС провели ночной рейд
Бойцы ООС провели ночной рейд
facebook.com/Viktoriya Rudenko

Бойцы ВСУ в ходе ночного рейда нанесли сильный удар боевикам и похвастались полученными трофеями, в виде целого арсенала оружия.

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Об этом в Facebook сообщила украинская военная Виктория Руденко.

“Приятно видеть нашу броню, когда она возвращается из рейда...да и еще и без потерь и раненых...да и еще не хило так потрепали сепаров...да и еще и с трофеями...ну прям сказочно прекрасное утро...Победа не за горами“, - написала Руденко.

Напомним, в июне на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена. Также бойцами ООС был взят в плен российский боевик.

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Теги: Донбасс, война, ООС, ВСУ, рейд, трофеи
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