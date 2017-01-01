"Не хило потрепали": бойцы ВСУ похвастались трофеями после рейда

Украинские военные в ходе рейда "потрепали" боевиков и получили трофеи в виде целого арсенала оружия.

Бойцы ВСУ в ходе ночного рейда нанесли сильный удар боевикам и похвастались полученными трофеями, в виде целого арсенала оружия.

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Об этом в Facebook сообщила украинская военная Виктория Руденко.

“Приятно видеть нашу броню, когда она возвращается из рейда...да и еще и без потерь и раненых...да и еще не хило так потрепали сепаров...да и еще и с трофеями...ну прям сказочно прекрасное утро...Победа не за горами“, - написала Руденко.

Напомним, в июне на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена. Также бойцами ООС был взят в плен российский боевик.