Киевпасстранс потратил 10 миллионов на подъемники - ни один не работает

Киевлянин Олег Ривтин опубликовал доказательства данного факта в своем Facebook.

Коммунальное предприятие Киевпасстранс потратило в 2016 году 10 404 000 гривен на специальные подъемники для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая. Но ни один из подъемников пока не запущен в работу. Об этом пишет возмущенный житель Киева Олег Ривтин в Facebook, добавив к своему посту ответы Киевпастранса и Нацполиции на официальный запрос.

Стоимость одного подъемника составляет 578 000 гривен.

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“Информацию о стоимости покупки и установки этих подъемников мне упорно не хотели сообщать. Я отправил четыре информационных запроса с требованием предоставить конкретные цифры и получил четыре ответа, но без цифр. Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмилы Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию“, - отметил Ривтин в Facebook.

ПО словам киевлянина, Ни один такой подъемник не работает и не работал ни дня, ни разу с 2016 года.

По неисправности подъемников, в коммунальном предприятии заявили, что подъемники были повреждены неустановленными лицами, что сделало невозможным их надлежащую эксплуатацию.

Также Ривтину сообщили, что информацию о фактах таких повреждений передали правоохранителям, однако в полиции заявили, что у них не зарегистрировано ни одного обращения от предприятия о повреждении подъемников.

“Интересен и тот факт, что Киевпастранс регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7169000 315 гривен. В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию о подобных услугах по 2016 я не нашел, скорее всего, договор заключали еще до введения обязательных закупок через Pozorro“, - добавил житель Киева.

Напомним, 20 марта сообщалось, что чиновник Киевпасстранса погорел на взятке.