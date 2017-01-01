Власть хочет "подвесить на крючок" уголовных дел мэров, чтобы заручиться их лояльностью, – политолог

Сегодня в Украине происходит регионализация украинской политики, когда рейтинги более-менее успешных мэров в три-четыре раза выше рейтингов политиков общенационального уровня. Как принудить городских голов к примерному политическому поведению, чтобы они положили все на алтарь победы нынешнего президента? Конечно, “подвесить на крючок“ уголовных дел и проблемных политических ситуаций.

Об этом журналу “Фокус“ в материале “Высокое давление“ рассказал глава аналитического центра “Третий сектор“ Андрей Золотарев, комментируя экстренное заседание Совета судей Украины, на котором Генеральную прокуратуру обвинили в посягательстве на независимость судебной системы.

“Этот процесс должен был продолжаться до президентских выборов. Даже те социологи, которые настроены критично к Кернесу, признают, что он – мэр, пользующийся самой большой поддержкой. На последних местных выборах в 2015 году, когда Кернес был избран мэром Харькова от Партии “Відродження“, он получил 65,8% голосов харьковчан. Сейчас, спустя три года, уровень его поддержки составляет около 70%. Даже те, кто ранее не воспринимал его в силу каких-то политических соображений, признают, что он – эффективный городской голова. Соответственно, для власти, рейтинг которой скатывается к показателю жирности дешевого кефира, очень важно заручиться поддержкой городских голов“, – считает Андрей Золотарев.

Он также дал оценку судебной реформе, проведенной в Украине.

“Независимость судебной власти сегодня в Украине – вещь, мягко говоря, условная. Если конкретнее, у нас до сих пор в силе телефонное право и политическое давление. И ситуация вокруг судьи по делу Кернеса это лишь подтверждает. Она красноречиво демонстрирует, чего стоит разрекламированная властью судебная реформа. По ходу процесса, наверное, любой студент-юрист понял бы, что дело сфабриковано, прямых доказательств никаких нет и т.д. Обратите внимание, что Кернес, который передвигается на инвалидной коляске, посетил все 75 заседаний суда, а 19 прокуроров прикрываются справками о нетрудоспособности. Если Порошенко декларировал “жизнь по-новому“, то судебная реформа должна была быть первой и главной из всех его реформ. Нужно было исключить фактор заказных решений, за деньги и по звонкам, власть должна была сама отказаться от использования такого инструмента. Для этого нужна политическая воля, исходящая от первого лица. Пока этого не произойдет, все разговоры о судебной реформе останутся разговорами“, – добавил политолог.

Напомним, 10 августа судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против Геннадия Кернеса, мотивировав это отсутствием заинтересованности стороны обвинения. В тот же день заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская назвала мотивацию судьи “абсолютной чушью“, обвинила его в вынесении заведомо незаконного решения и пригрозила открытием уголовного производства в отношении судьи. Сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook пояснил, что прокуроры не присутствовали на заседании суда, так как были больны. Он также написал, что судья будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

В ответ на заявления правоохранительных органов Совет судей Украины 13 августа собрался на свое экстренное заседание, на котором обвинил ГПУ в посягательстве на независимость судебной системы.