Выборы в Украине: у Гриценко, Рабиновича и Ляшко наибольшие шансы добавить голосов избирателей

Шесть партий проходят в Верховную Раду, первая тройка президентских лидеров изменилась.

Согласно опросу, проведенному в начале августа 2018 года, если парламентские выборы в Украине состоятся “в это воскресенье“, в украинский парламент пройдут шесть партий.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Международным исследовательским центром BURI (Бельгийско-Украинский научно-исследовательский институт).

Так, наибольшая поддержка украинских избирателей, согласно результатам соцопроса, будет предоставлена ​​партии “Батькивщина“ во главе с Юлией Тимошенко (11,2%), “Гражданской позиции“ Анатолия Гриценко (9,3%), партии “Оппозиционный блок“ (лидер Юрий Бойко) (7,6%), партии “За життя“ Вадима Рабиновича (6,9%), партии “БПП-Солидарность“ действующего президента Украины Петра Порошенко (6,5%) и Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко (6,1%).

Опросы относительно политических предпочтений в Восточной Украине (Харьковская область и районы Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Украине) показало, что наиболее популярными политиками здесь является Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если президентские выборы состоятся “в это воскресенье“, то соответственно за них проголосуют 15,2% и 12,6%. За ними следуют Юлия Тимошенко (9,2%), Петр Порошенко (8,3%) и Анатолий Гриценко (4,5%). Опросы включали фамилии политиков, которые, скорее всего, будут принимать участие в выборах.

Вопреки предыдущим результатам, полученным весной, 5-ти процентный барьер, необходимый для прохождения в Верховную Раду, не преодолевают некоторые партии, например, “Самопомощь“ (3,6%).

37% опрошенных украинцев однозначно готовы голосовать на президентских выборов, хотя они и не были готовы назвать кандидата, которого они поддержали бы. Между тем, анализ так называемого антирейтингового вопросо “Назовите политическую партию, за которую вы никогда не проголосуете?“ (Таблица 3), дает основания говорить, что из этих 37% голоса будут отходить к тем политическим силам, которые меньше раздражают электорат и имеют относительно низкий рейтинг антипатий людей. В частности, это партии “За життя“ во главе с Вадимом Рабиновичем (антирейтинг 35%), “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (антирейтинг 34%) и Радикальная партия Олега Ляшко (антирейтинг 59%). Минимальную подпитку из числа тех, кто пока не определился, должны, соответственно “Оппоблок“ Юрия Бойко (антирейтинг 79%), БПП (атирейтинг 71%) и “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (антирейтинг 66%).

Результаты опроса были представлены Международным исследовательским центром BURI (Бельгийско-Украинский научно-исследовательский институт). Исследование проводилось 25-31 июля 2018. Общее количество респондентов составляет 2048 человек (репрезентативная выборка). Метод опроса - прямые интервью. Погрешность составляет не более 2,3%.

Результаты опроса показаны в таблицах ниже.

Результаты соцопросов относительно будущих президентских и парламентских выборов

Результаты соцопросов относительно будущих президентских и парламентских выборов