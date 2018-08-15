В Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем

Подъехавшим полицейским мужчины пояснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться и они таким образом пытались "предотвратить" его отъезд с места ДТП.

Вечером во вторник, 14 августа, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Рюмина в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину, переходившую вместе с ребенком улицу по пешеходному переходу. Двое прохожих мужчин набросились на водителя, сообщает местное издание Новости N.

Сообщается, что Lanos поворачивал с ул. Рюмина направо, на проспект, в направлении ул. 8-го Марта. При совершении поворота водитель остановился и пропустил трех пешеходов, а вот женщину с ребенком, переходивших проспект чуть пооотдаль, не заметил из-за яркого солнца. Водитель начал движение и толкнул пешехода. От полученного удара женщина упала на асфальт. Ребенок не пострадал.

“А вот дальше произошло нечто неординарное. Двое случайных прохожих, ставших свидетелями аварии, подбежали к автомобилю и стали вытаскивать из него 64-летнего водителя. При этом водителю было нанесено несколько ударов в лицо. Этим дело не ограничилось – распалившиеся мужчины вытащили из салона авто 65-летнюю жену водителя, сидевшую на переднем сидении. Женщину также ударили несколько раз и повалили на асфальт. Кроме того, в автомобиле разбили стекло правой задней двери и оторвали зеркало заднего вида“, – говорится в сообщении.

Автомобиль, который сбил женщину Novosti-N.org

Подъехавшим полицейским мужчины пояснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться и они таким образом пытались “предотвратить“ его отъезд с места ДТП.

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Прибывшая на место происшествия скорая увезла сбитую автомобилем женщину в больницу. По полученным оттуда сведениям, серьезных травм она не получила, после оказания медицинской помощи ее должны отпустить домой.

У мужчин, избивавших водителя и его жену полицейские взяли пояснения и отпустили.

Водитель автомобиля Lanos после оформления ДТП намерен поехать в Заводский райотдел полиции и написать заявление о хулиганских действиях в отношении себя и своей жены.

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