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В Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем

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Подъехавшим полицейским мужчины пояснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться и они таким образом пытались "предотвратить" его отъезд с места ДТП.
В Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем
В Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем
Novosti-N.org

Вечером во вторник, 14 августа, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Рюмина в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину, переходившую вместе с ребенком улицу по пешеходному переходу. Двое прохожих мужчин набросились на водителя, сообщает местное издание Новости N.

Сообщается, что Lanos поворачивал с ул. Рюмина направо, на проспект, в направлении ул. 8-го Марта. При совершении поворота водитель остановился и пропустил трех пешеходов, а вот женщину с ребенком, переходивших проспект чуть пооотдаль, не заметил из-за яркого солнца. Водитель начал движение и толкнул пешехода. От полученного удара женщина упала на асфальт. Ребенок не пострадал.

“А вот дальше произошло нечто неординарное. Двое случайных прохожих, ставших свидетелями аварии, подбежали к автомобилю и стали вытаскивать из него 64-летнего водителя. При этом водителю было нанесено несколько ударов в лицо. Этим дело не ограничилось – распалившиеся мужчины вытащили из салона авто 65-летнюю жену водителя, сидевшую на переднем сидении. Женщину также ударили несколько раз и повалили на асфальт. Кроме того, в автомобиле разбили стекло правой задней двери и оторвали зеркало заднего вида“, – говорится в сообщении.

 

Автомобиль, который сбил женщину
Автомобиль, который сбил женщину
Novosti-N.org

 

Подъехавшим полицейским мужчины пояснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться и они таким образом пытались “предотвратить“ его отъезд с места ДТП.

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Прибывшая на место происшествия скорая увезла сбитую автомобилем женщину в больницу. По полученным оттуда сведениям, серьезных травм она не получила, после оказания медицинской помощи ее должны отпустить домой.

У мужчин, избивавших водителя и его жену полицейские взяли пояснения и отпустили.

Водитель автомобиля Lanos после оформления ДТП намерен поехать в Заводский райотдел полиции и написать заявление о хулиганских действиях в отношении себя и своей жены.

 

Ранее в Запорожье отдыхающие на пляже решили устроить самосуд над вором. Но в итоге они сами подрались между собой на глазах у детей.

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Теги: ДТП, Николаев, видео, фото, авария, полиция, женщина, водитель, самосуд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    15.08.2018, 11:32
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Шариковы не разобравшись, решили всех душить...
dimasvetik    15.08.2018, 11:22
Оценка:  +2
dimasvetik
козлы все!
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