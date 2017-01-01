Стали известны подробности семье, которая морила голодом 4-летнего сына

Четырехлетний мальчик, отец которого оказался депутатом райсовета, весил всего 7 килограммов - это вес несколькомесячного младенца.

В Новоукраинке (Кировоградская область) принудительно забрали из многодетной семьи изможденного голодом 4-летнего мальчика.

Как сообщает ТСН, ребенок, отец которого оказался депутатом райсовета, весил всего 7 килограммов, что является нормой длишь для несколькомесячного младенца.

“Я тридцать лет работаю, но такого не видела. Он загорожен был, чтобы он не просил, не надоедал“, - рассказала педиатр Людмила Ляшенко.

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Увиденным также были шокированы местные чиновники. “У ребенка действительно вид, как дети, которых мы видим на съемках из концлагерей“, - рассказал начальник службы по делам детей Юрий Мироненко.

Соседка и давняя подруга семьи Татьяна Алексеева уверяет, что у ребенка было все необходимое. “В последнее время он ел хорошо. Наталья три-четыре раза на день его кормила“, - говорит она.

Отец мальчика считает, что все это стало политической расправой за его позицию. По телефону он сообщил, что Владик заболел, потому что в детстве над ним ставили опыты в местной больнице.

“Обращались неоднократно к врачам - врачи игнорировали постоянно. Последний год я заметил, что ребенок очень худеть начал, я покупал, чтобы поддерживать иммунитет ребенка, витамины“, - говорит Александр Мольченко.

“Я считаю, что это последствия тех экспериментов, которые ставила и медсестра в этой больнице“, - заявил он.

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В детской областной больнице, куда срочно доставили ребенка, уже есть первые результаты обследования - медики говорят, что мальчик абсолютно здоровый, но голодный.

Полиция уже открыла уголовное дело. “Это злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком. Это предусматривает ограничение свободы - от 2 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок“, - сказал заместитель начальника Новоукраинского отделения полиции Станислав Ищенко.

Пока мальчика будут откармливать в больнице, чиновники будут ходотайствовать об исключении его из семьи, а также будут решать судьбу остальных детей из этой семьи.

Напомним, изголодалого ребенка 14 августа обнаружила служба по делам детей Новоукраинского городского совета.