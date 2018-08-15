Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на Троещине пьяный водитель сбил на переходе семью

Комментариев: 1
После наезда на людей автомобиль продолжил движение и вскоре вылетел на трамвайные пути.
Пассажиры и водитель скрылись бросив авто
Пассажиры и водитель скрылись бросив авто
скриншот из видео

Читай также: В Каменце грузовик 50 метров тащил тело сбитого пешехода

В Киеве на Троещине в среду, 15 августа, пьяный водитель Audi сначала сбил семью на переходе, а потом, скрывшись с места аварии, вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщил основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.

Движение трамваев парализовано
Движение трамваев парализовано
facebook.com/dtpua
Пострадавшему оказана помощь
Пострадавшему оказана помощь
facebook.com/dtpua

Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.

Напомним, 9 августа в Киеве пьяный на BMW с “модными“ номерами сбил велосипедиста. Ранее, 6 августа, пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, в результате чего погибли двое человек.

Поделись:
Теги: ДТП, пьяный, семья, пешеходы, трамвай, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Gagarinn    15.08.2018, 13:29
Оценка:  0
Gagarinn
Так а что не так?
В бляху трезвым сесть страшно, вот и летают аватары.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь