В Киеве на Троещине пьяный водитель сбил на переходе семью

После наезда на людей автомобиль продолжил движение и вскоре вылетел на трамвайные пути.

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В Киеве на Троещине в среду, 15 августа, пьяный водитель Audi сначала сбил семью на переходе, а потом, скрывшись с места аварии, вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщил основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.

Движение трамваев парализовано facebook.com/dtpua

Пострадавшему оказана помощь facebook.com/dtpua

Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.

Напомним, 9 августа в Киеве пьяный на BMW с “модными“ номерами сбил велосипедиста. Ранее, 6 августа, пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, в результате чего погибли двое человек.