В Киеве на Троещине пьяный водитель сбил на переходе семью
Читай также: В Каменце грузовик 50 метров тащил тело сбитого пешехода
В Киеве на Троещине в среду, 15 августа, пьяный водитель Audi сначала сбил семью на переходе, а потом, скрывшись с места аварии, вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщил основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.
Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.
Напомним, 9 августа в Киеве пьяный на BMW с “модными“ номерами сбил велосипедиста. Ранее, 6 августа, пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки, в результате чего погибли двое человек.
В бляху трезвым сесть страшно, вот и летают аватары.