В Киеве произошла драка со стрельбой
В Киеве в среду, 15 августа, группа неизвестных устроила драку со стрельбой и скрылась на нескольких автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.
По данным ведомства, конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка.
С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.
По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и на двух серебристых авто BMW и Toyota.
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В Киеве введен план “перехват“, на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.
Для установления обстоятельств драки полиция проводит осмотр места происшествия и опрос свидетелей.
Напомним, 10 августа сообщалось о еще одной драке со стрельбой в Киеве.