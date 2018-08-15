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В Киеве произошла драка со стрельбой

Комментариев: 2
С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.
Конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка
Конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в среду, 15 августа, группа неизвестных устроила драку со стрельбой и скрылась на нескольких автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Двое участников драки с перестрелкой госпитализированы
Двое участников драки с перестрелкой госпитализированы
kyiv.npu.gov.ua

 

По данным ведомства, конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка.

С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и на двух серебристых авто BMW и Toyota.

 

Полиция проверяет место происшествия
Полиция проверяет место происшествия
kyiv.npu.gov.ua

 

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В Киеве введен план “перехват“, на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

 

Также правоохранители опрашивают свидетелей
Также правоохранители опрашивают свидетелей
kyiv.npu.gov.ua

 

Для установления обстоятельств драки полиция проводит осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

Напомним, 10 августа сообщалось о еще одной драке со стрельбой в Киеве. 

 

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Теги: Киев, фото, стрельба, полиция, драка, ранение, пулевое ранение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    15.08.2018, 14:06
Оценка:  +4
Потому_что
С каждым днем веселее живется, интересно это когда нибудь прекратится?
Vladimirovich198    15.08.2018, 14:12
Оценка:  0
Vladimirovich198
Все в нашем мире временно.
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