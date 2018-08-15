В Киеве произошла драка со стрельбой

С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.

В Киеве в среду, 15 августа, группа неизвестных устроила драку со стрельбой и скрылась на нескольких автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Двое участников драки с перестрелкой госпитализированы kyiv.npu.gov.ua

По данным ведомства, конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка.

С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и на двух серебристых авто BMW и Toyota.

Полиция проверяет место происшествия kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве введен план “перехват“, на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Также правоохранители опрашивают свидетелей kyiv.npu.gov.ua

Для установления обстоятельств драки полиция проводит осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

Напомним, 10 августа сообщалось о еще одной драке со стрельбой в Киеве.