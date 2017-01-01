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На Донбассе горняки трех шахт объявили забастовку

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Шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате, которая на данный момент составляет 71 миллион.
Шахтеры требуют зарплаты
Шахтеры требуют зарплаты
podrobnosti.ua

Горняки из трех шахт государственного предприятия Мирноградуголь в Донецкой области в среду, 15 августа, остановили работу из-за задолженности по заработной плате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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“Горняки трех шахт госпредприятия “Мирноградуголь“ остановили свою работу в первую смену, выстроились в колонны и двигаются в направлении здания их государственного предприятия“, - написал Волынец.

По его информации, задолженность по зарплате шахтерам этого госпредприятия составляет 71 миллион гривен, а общая задолженность на государственных шахтах Украины - 880 миллионов гривен.

Напомним, 3 августа шахтеры пикетировали Минэнергоугля в Киеве.

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Теги: донбасс, шахтеры, шахта, зарплата, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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