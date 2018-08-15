Во Львове от укуса змеи умер ребенок

В минувшую субботу ребенок был доставлен в реанимационное отделение Сколевской районной больницы.

Во вторник вечером во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе. Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на полицию в среду, 14 августа.

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Отмечается, что в минувшую субботу ребенок был доставлен в реанимационное отделение Сколевской районной больницы. Змея укусила ребенка в ногу.

Девочку перевезли в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

“От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в помещении больницы умерла девочка 2014 рождения, жительница Львова“, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области от укуса змеи в больницу попали двое мужчин.