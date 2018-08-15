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Во Львове от укуса змеи умер ребенок

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В минувшую субботу ребенок был доставлен в реанимационное отделение Сколевской районной больницы.
Врачи не смогли спасти ребенка
Врачи не смогли спасти ребенка
Korrespondent.net

Во вторник вечером во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе. Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на полицию в среду, 14 августа.

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Отмечается, что в минувшую субботу ребенок был доставлен в реанимационное отделение Сколевской районной больницы. Змея укусила ребенка в ногу.

Девочку перевезли в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

“От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в помещении больницы умерла девочка 2014 рождения, жительница Львова“, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области от укуса змеи в больницу попали двое мужчин.

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Теги: Львов, смерть, змеи, девочка, змея, укус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГунВсемогущий    15.08.2018, 15:17
Оценка:  0
ГунВсемогущий
100% гадюка обыкновенная укусила.Теоретически в любой лесополосе могут жить гадюки.Гадюка не предупреждает о своём присутствии ничем,просто затаивается,а не уползает и когда цель очень близка,она просто атакует и кусает,зачастую без шипения...
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