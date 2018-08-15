На Донбассе погиб морской пехотинец
В районе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погиб морской пехотинец. Об этом в Facebook сообщает командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что погиб старший матрос Балахчи Федор Федорович.
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“В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Отчизну“, - сообщили в командовании ВМС ВСУ.
Обстоятельства гибели военного пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в Харькове скончался получивший ранения морской пехотинец, который в рамках операции Объединенных сил нес службу в Приазовье.
До этого, в июне, в областной больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый украинский военнослужащий, уроженец Тростянца, Руслан Баглыка.