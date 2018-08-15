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В Днепре мужчина задушил котенка на глазах у детей: живодер задержан

Комментариев: 1
Полицию вызвали дети, которые стали свидетелями ужасного поступка.
Живодер задушил котенка на глазах у детей
Живодер задушил котенка на глазах у детей
facebook.com/dnipropolice

В Днепре мужчина на глазах у детей убил котенка. Живодер был задержан полицией. Об этом в среду, 15 августа, сообщает патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

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Так, утром 14 августа на спецлинию 102 позвонили дети и сообщили о том, что неизвестный мужчина возле детской площадки убил котенка. Патрульные приехали по указанному детьми адресу. Очевидцы указали им на мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который сидел в автомобиле ВАЗ 2103. По словам свидетелей, именно он взял котенка и задушил его на глазах у детей. Те убрали мертвое животное с площадки.

По данным ведомства, 54-летний гражданин подтвердил, что он это сделал. Мужчина объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали им нарушителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбросил с 7-го этажа щенка. 

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Теги: животные, смерть, фото, Днепр, полиция, убийство, Котенок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GreenPeace!    15.08.2018, 16:01
Оценка:  +1
GreenPeace!
Тварь,а не человек
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