Над Киевом пролетели истребители
В Киеве над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают в Facebook пользователи сообщества Типичный Киев.
Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками.
Читай также: “Поработать по Москве“: новое украинское оружие взволновало росТВ
Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.
Как выяснилось, полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.
Отметим, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа.
Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.
Танки из шахт, рассия не ведет войну в Украине и побобная туфта от презика Рф?
Вы не убили кучу народа, вы не сделали нищими многомиллионное население Донбасса?
В лом о реале , принесенном Россией говорить?