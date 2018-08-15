Над Киевом пролетели истребители

Жители нескольких районов столицы наблюдали полет украинской авиации, которая готовится к параду на День Независимости.

Истребители пролетали на довольно низкой высоте facebook.com/kievtypical

В Киеве над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают в Facebook пользователи сообщества Типичный Киев.

Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками.

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Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Как выяснилось, полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.

Отметим, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа.

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.