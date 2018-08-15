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Над Киевом пролетели истребители

Комментариев: 7
Жители нескольких районов столицы наблюдали полет украинской авиации, которая готовится к параду на День Независимости.
Истребители пролетали на довольно низкой высоте
Истребители пролетали на довольно низкой высоте
facebook.com/kievtypical

В Киеве над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают в Facebook пользователи сообщества Типичный Киев.

Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками.

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Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Как выяснилось, полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.

Отметим, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа. 

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

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Теги: День независимости, парад, истребители, репетиция
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Комментариев (7)
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WTF2wtf    15.08.2018, 16:16
Оценка:  0
WTF2wtf
Никто не ждет адекватности от ольгиского антиукраинского многостаночника "ГунВсемогущий" (он же КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот, Tratarog )
WTF2wtf    15.08.2018, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Он же МиЗдобулиДупу, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, Bооgeezоne, Grооgik, Wepоох, Grehоzzz, DUxxо ... и десятки других служебных ников
ГунВсемогущий    15.08.2018, 15:49
Оценка:  -2
ГунВсемогущий
Над Киевом пролетели все истребители,которые смогли подняться в воздух...
Woodbrother    15.08.2018, 15:52
Оценка:  +4
Woodbrother
Это у вас на россии хлам летает.
pkm    15.08.2018, 16:18
Оценка:  +1
pkm
Видели мы парад в Севастополе)) Когда ракеты не вылетают, а выпадают за борт!)) Жалкое зрелище!))
Shurat77    15.08.2018, 15:36
Оценка:  -2
Shurat77
все у россиян копируют, будет такой же парад как в Москве на день победы только с украинской составной типа флаги, трезубы и как всегда гарант будет втирать как он армию создал, какая она сильная, какой у нас враг, как он к нам влез итд
WTF2wtf    15.08.2018, 16:20
Оценка:  -1
WTF2wtf
А вы не лезли и не оккупировали Крым с Донбассом?
Танки из шахт, рассия не ведет войну в Украине и побобная туфта от презика Рф?
Вы не убили кучу народа, вы не сделали нищими многомиллионное население Донбасса?
В лом о реале , принесенном Россией говорить?
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