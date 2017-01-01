В Харькове ботулизмом заболели двое членов одной семьи

С начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, из них четверо умерли.

В Харькове двое членов одной семьи одновременно заболели ботулизмом. Оба заболевших доставлены в больницу, передает сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области в среду, 15 августа.

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“Больные госпитализированы в реанимационное отделение Областной клинической инфекционной больницы. При опросе выяснилось, что заболевание связано с употреблением леща. Для установления происхождения этой рыбы начато расследование“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, из них четверо умерли. В Харьковской области это уже третий и четвертый случай заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе мужчина заболел ботулизмом из-за некачественной домашней консервации.