Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове ботулизмом заболели двое членов одной семьи

Комментариев: 0
С начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, из них четверо умерли.
Заболевшие находятся в реанимации
Заболевшие находятся в реанимации
depositphotos.com

В Харькове двое членов одной семьи одновременно заболели ботулизмом. Оба заболевших доставлены в больницу, передает  сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области в среду, 15 августа.

Читай также: Под Львовом отравилось 16 детей из Хмельницкой области

“Больные госпитализированы в реанимационное отделение Областной клинической инфекционной больницы. При опросе выяснилось, что заболевание связано с употреблением леща. Для установления происхождения этой рыбы начато расследование“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, из них четверо умерли. В Харьковской области это уже третий и четвертый случай заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе мужчина заболел ботулизмом из-за некачественной домашней консервации.

Поделись:
Теги: Харьков, заболевание, болезнь, рыба, ботулизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь