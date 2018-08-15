Сенцова не помилуют: комиссия в РФ отклонила ходатайство матери

В комиссии по вопросам помилования в РФ заявили, что ходатайство украинец Олег Сенцов должен подать сам.

Комиссия по вопросам помилования не приняла два ходатайства УНИАН

Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, передает Интерфакс.

В комиссии объяснили, что ходатайство должно быть написано лично Сенцовым.

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Эти прошения подавали мать украинского режиссера и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Изначально они направили их президенту РФ Владимиру Путину, а оттуда их перенаправили в комиссию по помилованию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что говорить фразу “отказали в помиловании“ некорректно, потому что “не было просьбы о помиловании“.

Раньше в администрации президента РФ отмечали, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов заявил, что не получал прошений о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова, ни от самого украинца, ни от кого-либо еще.