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На Донбассе украинские военные проверили боеготовность Ураганов

Комментариев: 1
Украинские военные показали видео с РСЗО Ураган.
Командование ООС отчиталось, что РЗСО готовы к бою
Командование ООС отчиталось, что РЗСО готовы к бою
скриншот из видео

На Донбассе украинские военные провели мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии, в частности расчетов РСЗО Ураган.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. 

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“Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций. Экипажи боевых машин с заданиями справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению“, - говорится в сообщении штаба.

Реактивная система залпового огня используется для поражение живой силы, техники противника и морских целей.

На Донбассе украинские военные проверили боеготовность У...
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Напомним, 14 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что новые украинские ракетные комплексы по своим боевым возможностям лучше российских аналогов.

Ранее, в июле, бойцы ОС на одном из полигонов Донбасса провели учебные стрельбы из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье.

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Теги: Донбасс, ВСУ, РЗСО Ураган, Ураган, Наев
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Комментариев (1)
Потому_что    15.08.2018, 16:22
Оценка:  +2
Потому_что
Красавцы!!
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