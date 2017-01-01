В Житомирской области парень утонул в карьере

Друзья не сразу заметили пропажу молодого человека.

В Житомирской области 22-летний парень утонул в водоеме на месте бывшего песчаного карьера. Об этом в среду, 15 августа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Уточняется, что во вторник, 14 августа, компания молодых людей купалась и отдыхала возле водоема. Исчезновение своего товарища они заметили не сразу, поэтому не были уверены, что он утонул. На берегу находились его вещи.

К поискам подключились полицейские, а вечером было принято решение привлечь житомирских водолазов для продолжения поисковых работ на глубине карьера. На следующий день им удалось отыскать тело погибшего на расстоянии 40-50 м от берега.



Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кирилловке в шторм утонул 16-летний купальщик.