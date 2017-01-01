В Запорожье на таможне изъяли рекордную партию янтаря

Контрабандисты пытались вывезти около 500 килограммов янтаря.

Запорожскими таможенниками у контрабандистов была изъята рекордная партия янтаря - свыше 500 килограммов. Об этом в среду,15 августа, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

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“Вывоз крупнейшей за последние годы партии янтаря предупредили сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Запорожской таможни ГФС совместно с управлением защиты экономики Нацполиции в Запорожской области. Так, к таможенному посту “Запорожье-центральный“ Запорожской таможни ГФС было подано таможенную декларацию на груз “топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева“ общим весом 21060 кг, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревян их поддонах“, - говорится в сообщении.

Отправителем товара была указана одна из запорожских компаний, а получателем - английская компания. Согласно документам, товар перевозили в Литву. А вывоз за пределы таможенной территории Украины был осуществлен в Польшу через пункт пропуска “Ягодин-Дорохуск“.

Во время предварительного анализа документов и обстоятельств перемещения товаров специалисты обнаружили нетипичность маршрута поставки и использование рискового “товара прикрытия - Топливные пеллеты“. Таким образом было принято решение о проведении таможенного досмотра груза.

“Во время таможенного досмотра товаров было выявлено янтарь различных фракций, который перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более 500 кг. Обзор продолжается. Таким образом предприятие совершило действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств и способов, затрудняющих обнаружение таких товаров“, - отметили в ГФС.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией. Товар изъяли. Его стоимость установят дополнительно. Дело направят в суд.

Напомним, ранее сообщалосбь, что в Житомирской области изъяли две тонны янтаря.