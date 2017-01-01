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В Черкасской области нашли 75 боеприпасов времен Второй мировой

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На месте с обнаруженного арсенала боеприпасов времен Второй мировой войны работают саперы аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Не исключено, что количество найденных боеприпасов будет расти
Не исключено, что количество найденных боеприпасов будет расти
dsns.gov.ua

В Черкасской области недалеко от села Репки Лисянского района обнаружили 75 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны калибром 76 мм. Припасы нашли в лесном массиве, сообщили в областном управлении ГСЧС.

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На месте с обнаруженного арсенала боеприпасов времен Второй мировой войны работают саперы аварийно-спасательного отряда спецназначения.

По информации историков-краеведов, во время Корсунь-Шевченковской битвы здесь проходили особенно ожесточенные бои. Поэтому не исключено, что в ходе исследования подозрительной территории количество найденных боеприпасов будет расти.

Напомним, накануне сообщалось, что в гараже Киева нашли арсенал нелегального оружия. 

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Теги: оружие, боеприпасы, Вторая мировая война, Черкассы, Черкасская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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