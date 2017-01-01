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В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров из Польши

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Польских сталкеров обвинили в нарушении требований режима пребывания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Полиция задержала в Чернобыльской зоне двух туристов-нелегалов из Польши
Полиция задержала в Чернобыльской зоне двух туристов-нелегалов из Польши
Пресс-служба Нацполиции Украины

Два 25-летних гражданина Польши, незаконно проникшие на территорию Чернобыльской зоны в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма, задержаны сотрудниками полиции, патрулировавшими район объекта Чернобыль-2. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области в среду, 15 августа.

Польских сталкеров обвинили в нарушении требований режима пребывания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340–510 грн). Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области.

 
 

В Чернобыльской зоне задержали четырех сталкеров

Также полиция обратилась в Государственную миграционную службу с представлением о сокращении срока пребывания задержанных туристов на территории Украины.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров.

 

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Теги: Польша, Чернобыль, задержание, Чернобыльская зона, поляки, сталкеры
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Источник: korrespondent.net

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