В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров из Польши
Два 25-летних гражданина Польши, незаконно проникшие на территорию Чернобыльской зоны в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма, задержаны сотрудниками полиции, патрулировавшими район объекта Чернобыль-2. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области в среду, 15 августа.
Польских сталкеров обвинили в нарушении требований режима пребывания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340–510 грн). Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области.
В Чернобыльской зоне задержали четырех сталкеров
Также полиция обратилась в Государственную миграционную службу с представлением о сокращении срока пребывания задержанных туристов на территории Украины.
Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet