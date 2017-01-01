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В Украине выросла средняя пенсия

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Средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен.
Средняя пенсия выросла почти на 36%
Средняя пенсия выросла почти на 36%
klyuch.com.ua

В Украине по состоянию на 1 июля средняя пенсия выросла почти на 36% по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичный период 2017 года. Об этом в среду, 15 августа, сообщили в Министерстве социальной политики.

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Напомним, Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий.

Как сообщалось, в конце апреля был завершен перерасчет пенсий военным пенсионерам.

 

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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