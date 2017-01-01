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В Одессе умерла пострадавшая от взрыва газа девушка

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Девушка получила более 85% ожогов тела. В среду, 15 августа, Анастасия Гришина умерла в одной из одесских больниц.
Анастасия Гришина скончалась в одесской больнице
Анастасия Гришина скончалась в одесской больнице
056.ua

В одесской больнице скончалась жительница Днепра Анастасия Гришина, пострадавшая от взрыва бытового газа. Об этом в среду, 15 августа, сообщает местное издание 056.ua.

По словам мамы Анастасии Ирины, девушка уехала вместе с тетей в Одессу отдохнуть. Ночью 6 августа Анастасия пошла готовить, но из-за утечки газа в арендованном доме произошел взрыв. Настя получила более 85% ожогов тела, у тети пострадали ноги.

«Девушку забрали в одесский Ожоговый Центр, где боролись за ее жизнь. Но сегодня, 15 августа, Анастасия умерла», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области прогремел взрыв в жилом доме.

Перед этим повидомолялося, что во Львове прогремел взрыв в кафе, есть раненые.

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Теги: газ, смерть, Одесса, Днепр, взрыв, девушка, ожоги, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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