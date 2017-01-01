Определены победители Национального конкурса мастерства Тойота и конкурса мастерства по продажам гибридных автомобилей 2018

21 сентября 2018 в Киеве состоялся девятый Национальный конкурс профессионального мастерства Toyota Skills Contest и второй конкурс мастерства по продажам гибридных автомобилей Toyota Hybrid Contest. Конкурсанты со всей Украины приехали в киевский офис компании ПИИ “Тойота-Украина“, чтобы принять участие в соревнованиях за право быть лучшим в своем деле.

Участники конкурса проходили испытания в два этапа, за выполнением которых внимательно следили судьи. Слоганом, вдохновлявшим участников, стал Restart или Перезагрузка.

В национальном конкурсе мастерства в этом году приняли участие 12 лучших маляров со всей Украины. А победителями стали:

1 место: Виталий Власюк, Тойота Центр Николаев “КиТ-Т“;

2 место: Александр Строян, Тойота Центр Хмельницкий “Гранд Мотор“;

3 место: Сергей Клонцак, Тойота Центр Львов “Диамант“

В конкурсе мастерства по продажам гибридных автомобилей приняли участие 10 лучших продавцов-консультантов. За выполнением регламента соревнования внимательно следили судьи, а слоган Drive Hybrid Power мотивировал участников не менее, чем призовой фонд.

Победители конкурса мастерства по продажам гибридных автомобилей:

1 место: Александр Кучеренко, Тойота Центр Киев “Автосаммит“ на Харьковском;

2 место: Николай Гордовой, Тойота Центр Кропивницкий “Мотор Олви“;

3 место: Тарас Демкович, Тойота Центр Львов “Диамант“

После соревнований состоялась торжественная церемония награждения, во время которой Такахиде Аибара, генеральный директор компании “Тойота-Украина“, объявил победителей. К поздравлениям также присоединились Алексей Цивинский, заместитель генерального менеджера по продажам и Игорь Ксендзюк, генеральный менеджер департамента сервиса “Тойота-Украина“.

Кроме представителей компании “Тойота-Украина“ призеров поздравили партнеры и спонсоры, а именно: Роман Бунич, директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров банка ПАО “Креди Агриколь Банк“; Вячеслав Гавриленко, заместитель председателя правления ОАО “СК“ АХА Страхование“; Вячеслав Комаров, директор ООО “КолорСистем“.

Конкурс организовывала компания “Тойота-Украина“ при партнерской поддержке “Креди Агриколь Банк“, “АХА Страхование“, “ Вюрт Украина“, “Аудатекс Украина“ и “Колор Систем“.