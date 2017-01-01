Жители курортной Затоки в Одесской области перекрыли дорогу на Белгород-Днестровский.

В Затоке перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья

На весь экран Свернуть

В Затоке перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья

В воскресенье, 14 октября, жители Затоки в Одесской области перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против застройки побережья.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Протестующие заявляют, что их перекрытие бессрочное.

Читай также: В Одесской области четверо чиновников пойдут под суд за вымогательство

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - отмечают активисты.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой горела база отдыха. В помещении загорелась деревянная стена и в результате пожара выгорели 20 квадратных метров.