ОБСЕ зафиксировала у границы с РФ колонну техники

Это лишь один из многих зафиксированных СММ фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны, заявили в штабе ООС.

На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, у границы с Россией заметили колонну военных грузовиков. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщил штаб ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

"В районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех Уралов, а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух Уралов", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны на контролируемом сепаратистами участке российско-украинской границы.

Отмечается также, что незаконные вооруженные формирования систематически препятствуют деятельности международных наблюдателей.

Так, сепаратисты запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

"Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидно является показателем того, насколько запуганно население", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе также сообщалось, что вне пунктов пропуска на Донбасс въехала колонна грузовиков.

Напомним, ранее в РФ у границ с Украиной также заметили колонну военной техники.

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