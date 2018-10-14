В центре Киева подрались участники акции и полиция

Активисты попытались пронести палатку на Майдан Незалежности, но полицейские ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка.

В центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими, сообщает РБК-Украина

Читай также: Радикалы в Киеве попытались снести памятник Ватутину Организатор акции - отстраненный мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин, которому ранее городской совет вынес вотум недоверия. По словам участников акции, они через социальную сеть Facebook договорились собраться для празднования Дня защитника Украины.

Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны конфликта использовали дубинки и слезоточивый газ.