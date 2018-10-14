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В центре Киева подрались участники акции и полиция

Комментариев: 4
Активисты попытались пронести палатку на Майдан Незалежности, но полицейские ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка.
В центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими, сообщает РБК-Украина.

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Организатор акции - отстраненный мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин, которому ранее городской совет вынес вотум недоверия. По словам участников акции, они через социальную сеть Facebook договорились собраться для празднования Дня защитника Украины.

Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны конфликта использовали дубинки и слезоточивый газ.
 
 
“Сегодня наш праздник, мы имеем право поставить палатку, будем там праздновать, там наш штаб будет“, - заявил один из участников конфликта, сообщает издание. 
 
Ранее сообщалось о том, что в Киеве прошел молебен за автокефалию.
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Теги: Киев, протесты, полиция, столкновения, День Защитника Украины
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Комментариев (4)
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Древний_Язычник    14.10.2018, 21:03
Оценка:  0
Древний_Язычник
Сейчас точно 21 век?
ViperUAX    14.10.2018, 16:17
Оценка:  -5
ViperUAX
Позаштатні співробітники ФСБ намагалися пронести палатку на Майдан.Але їм це завадили зробити ті,кому накази віддають безпосередньо агенти царя Володимира.І все це відбувається в центрі міста Києва. ;-)
Kirsten    14.10.2018, 17:33
Оценка:  -2
Kirsten
не сміши ….троляка мокшанська - вигадай щось інше ...бо ці казки зрадогнид та інфільтрованого сміття фсбешного вже нікого не цікавлять …..))))
ViperUAX    14.10.2018, 18:26
Оценка:  -2
ViperUAX
Стара,ти щойно зрадогнидою назвала одного зі своїх хазяїв на прізвище Луценко.Саме він місяць тому назвав активістів,штурмуючих генпрокуратуру,"агентами Кремля". ;-)
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