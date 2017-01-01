В Одесской области протестующие перекрыли дорогу
Участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное. Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.
В Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне, сообщает "Думская".
Участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное. Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают только кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.
"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - цитирует издание протестующих.
Накануне участники акции протеста намеревались перекрыть движение поездов на стации "Каролино-Бугаз", но ограничились мирным митингом.
Заседание Затокского поселкового совета состоялось 11 октября, в ходе заседания было принято решение о раздаче более 100 земельных участков в прибрежной зоне.
"Если незаконное решение сессии не будет отменено, местные жители собираются длительно пикетировать ГПУ и администрацию президента, требуя наказать виновных", - заявили организаторы акции.
Напомним, что в сентябре жители Закарпатья перекрыли движение на трех дорогах. Протест был связан с плохим состоянием дорог, большим количеством ям на них.
Жители Раздельнянского района Одесской области в сентябре блокировали туннельный путепровод на участке дороги в селе Павловка. Местные жители также требовали отремонтировать дорогу.
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