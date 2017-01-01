В Одесской области протестующие перекрыли дорогу

Участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное. Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

В Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне, сообщает "Думская".

Участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное. Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают только кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - цитирует издание протестующих.